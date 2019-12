Regresa Anna Fiori con EP semiacústico

*Es el mejor momento para lanzar De la Tierra, considera la cantante

Por Cristóbal Torres

México, 19 de diciembre (Notimex).— De cantar en bares semivacíos a realizar giras en el extranjero con éxito, Anna Fiori es el ejemplo de lo que una banda organizada y disciplinada puede alcanzar; 2017 significó uno de sus puntos más altos con el lanzamiento de In ohtli tonalli, álbum que la colocó como vocera oficial del metal sinfónico mexicano. “La verdad es que ese disco abrió muchísimas puertas, pero desde 2013 —año en que lanzó su debut Magna Mater— tuvimos una apertura diferente, porque pudimos mostrar varias personas, tanto de México como de Latinoamérica, lo que traíamos”, mencionó la cantante mexicana en entrevista con Notimex. Gran parte de ese éxito se lo atribuye “al error”, porque “del error aprendes muchísimas cosas”. Eso no significa que su disco debut haya tenido fallas, “sino que vengo con una carrera desde mucho tiempo atrás —cuando a inicios de esta década agonizante lanzó su primer demo, Echoes (2011)—, lo que marca la diferencia es el aprendizaje y obviamente las ganas de hacerlo cada vez con más profesionalismo y con más amor”. Después de recibir una favorable retroalimentación por In ohtli tonalli, Anna Fiori regresa con De la Tierra (2019) (Un encuentro semiacústico), un EP con seis piezas —cuatro inéditas— lanzado a inicios de diciembre. “Hasta ahora, en tan pocos días de haber sido lanzado, hemos tenido muy buenos comentarios al respecto; la gente que lo ha escuchado sí siente esto que te estoy diciendo: esa magia, ese mensaje”. Fiori reconoció que desde el lanzamiento de Magna Mater ya tenía ganas de sacar un trabajo acústico; sin embargo, “no lo hice porque sabíamos, como banda, como equipo, que necesitábamos más material de metal, porque a final de cuentas es lo que hacemos”, y fue así como decidieron trabajar mejor en In ohtli tonalli. “Creo que no pudo haber un mejor momento para lanzar De la Tierra, porque cuando necesitas una ejecución impecable y ser muy buen músico para tocar metal sinfónico, tampoco es fácil hacer un material acústico, o en este caso semiacústico; además de ser buen músico, también necesitas ser un buen intérprete, y creo que era algo que necesitábamos reflejar muchísimo”, mencionó.

El proceso de creación

Para Anna Fiori era muy importante poder plasmar algo que tuviera calidad en todo el contexto general: desde la producción, la imagen, todo; no sólo en lo musical, y la banda con la que toca tiene una calidad maravillosa. "La gente cree que Anna Fiori es la única que importa y que le vale sus músicos; no es así, Anna Fiori es una banda y no sólo por sus miembros, sino desde la gente que está en nuestro staff, nuestros ingenieros de audio, nuestros productores. Toda la gente que está con nosotros es un equipo y se le reconoce a veces más que en bandas consolidadas, donde ni siquiera les importan sus miembros", refirió. Agregó que han hecho un equipo casi como si fuera una familia, con una magia muy bonita. Estas cosas las hacen las giras. Las giras destruyen o unifican como banda. Hay muchos grupos que al salir de gira se desintegran por completo, sobre todo porque la convivencia es muy diferente. "Piénsalo de mi lado: yo, como mujer, ir con cinco hombres por todos lados". “Las convivencias son interesantes; son 24 por siete —refiriéndose a las horas del día y a los días de la semana—, conoces sus lados más bellos como también los más oscuros. Hasta ahora yo te puedo decir que después de cuatro años, ya con esta alineación, somos muy estables y todos los días lo compruebo”, aseguró. De la Tierra (Un encuentro semiacústico) tendrá algunas presentaciones durante 2020, “lo que resta de 2019 lo voy a ocupar en dormir”, bromea la cantante. “Vamos a sacar nuevo material sinfónico, espero, el año que entra, no puedo darte una fecha exacta porque a esta altura es terrible, realmente hay mucho trabajo detrás de un disco”. Sin el apoyo de alguna disquera y trabajando de manera independiente, Anna Fiori anticipó que “sí hay un plan de gira” para este nuevo EP. “Queremos hacer una presentación como mínimo en la Ciudad de México y en Monterrey, porque el equipo se ha dividido en ambas ciudades; también pensamos en Guadalajara, y si tenemos apertura en otras ciudades sería maravilloso”.