De virilidades y otras hombrías

México, 17 de diciembre (Notimex).— En La Habana, Cuba, fue presentado el libro Masculinidades en movimiento, una herramienta para el trabajo con hombres desde la sensibilización y el activismo que recoge 12 años de investigación en función de instruir y mover a la sociedad hacia la desaparición del machismo. El ejemplar es el fruto de varias investigaciones realizadas por miembros de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (Riam), en colaboración con otros proyectos de la nación caribeña y el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao, España, que incluye temas como sexualidad, música, deporte, salud, paternidad y violencia, informó la agencia Prensa Latina. Para la portada se utilizó la imagen de una piedra de 300 kilogramos y la idea de levantarla, como una metáfora para desterrar el machismo, pues de acuerdo con el director de la Organización no Gubernamental KCD ONGD, Juan Carlos Vázquez, está relacionada con uno de los deportes practicados en el País Vasco, en el que los hombres levantan piedras de ese peso. “Si un hombre es capaz de cargar esta piedra, puede entonces aprender nuevas prácticas y desaprender sus actitudes machistas”, explicó Vázquez sobre la obra en la que participan autores como Yonnier Angulo, Emmanuel George, Neida Peñalver, Maikel Colón, Andrey Hernández, Dalia Acosta y Julio César González Pagés. El también director del Festival de Cine Invisible de Bilbao indicó que este texto está diseñado para mostrar las ventajas de la equidad entre las personas, y en el tema de las desigualdades entre hombres y mujeres hay mucho por recorrer, pues no puede haber igualdad si los hombres no participan ni son conscientes de lo que pueden ganar. “Las líneas, que constituyen una guía para abordar estos temas en Cuba y otros países, sirven a la vez de antídoto para construir unas masculinidades capaces de hacer aflorar las desigualdades de género que existe en las sociedades, y así poder cambiarlas en pos de generar nuevos horizontes de desarrollo liberal”, añadió Vázquez.