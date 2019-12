El Cascanueces "contemporáneo" en Tlalpan

*Esta versión en danza contemporánea "es como una farsa", asegura el director y coreógrafo Rodolfo Maya

Por Luis Galindo

México, 17 de diciembre (Notimex).— "En la versión danza contemporánea de El Cascanueces le damos otro matiz (obra en dos actos y cinco escenas), porque aquí el personaje femenino de 'Clarita' no tiene un salvador, y hay todo un enredo con el tío", comentó el director y coreógrafo Rodolfo Maya. En entrevista realizada hoy en la Casa de Cultura en el Bosque de Tlalpan, donde se presentó la obra a cargo de bailarines y bailarinas de la Academia de la Danza Mexicana, el también coordinador de la Licenciatura en Danza Contemporánea explicó que “la versión de nosotros es como una farsa”. Para llevar a cabo la propuesta en danza contemporánea, señaló que se fue construyendo a partir de esa imagen femenina de "Clarita" que necesita de un personaje masculino que la salve, y que en esta versión no lo hay. “Eso lo tomé como arranque y me basé mucho en el diseño de arte de las películas de terror de principios del siglo pasado, como Frankenstein y Drácula, que eran muy grotescas, y todo ese manejo de movimiento del cuerpo con figuras en el espacio para poder trabajar en la música de Piotr Ilich Chaikovski”, detalló. Rodolfo Maya abundó que entre lo grotesco y lo cómico, la figura femenina que no necesita un personaje masculino para salvarse, la música le da habilidad para mover a 20 personas en escena, y “fueron las cuestiones que me inspiraron para crear el proyecto".