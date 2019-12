Piden a Senadores ley contra productos denominados leche sin serlo

Productores de leche en Jalisco celebraron la aprobación en el Congreso de la Unión de una ley que protege al sector y obliga a la industria a no llamar leche a productos de origen vegetal, además exigieron al Senado, aprobar la legislación en beneficio de los consumidores.

Los productores de leche afirmaron que la intención es impedir que los consumidores se confundan, al comprar productos que se venden como leche y son de origen vegetal.

“Eso nos ayudará a que se vuelva a consumir leche y que la industria nos pague un precio justo por litro. Ellos sí se meten mucho dinero a su bolsa y los productores quedan restringidos”, señaló Adalberto Velasco Antillón, presidente de la Unión Ganadera regional de Jalisco.

Los productores afirmaron que por litro se les paga entre seis y ocho pesos y se vende entre 20 y 22 pesos, a diferencia de los productos que se autodenominan leche, que pueden costar más de 40 pesos por litro. Informaron que de los 30 millones de litros que se producen en México, 6 millones son producidos en Jalisco, alrededor del 20 por ciento de la producción nacional.

Estimaron que los productos vegetales representan el 40 por ciento del mercado de bebidas de lácteos, aunque consideran que diariamente son 300 mil litros de estas bebidas que carecen de lácteos, se consumen en el país.

Eduardo Ron, presidente de la Comisión de Ganadería en el Congreso de la Unión, adelantó que no sólo se busca que las marcas comerciales eliminen la palabra leche en sus empaques, sino cualquier gráfico que confunda a los consumidores.

“Antes de que se publique la ley, queremos que le quiten la vaca (a los empaques) para que no confundan a la gente. Mañosamente esos productos los ponen junto a verdadera leche. No estamos prohibiendo que se vendan bebidas vegetales, si no que no se confunda a la gente”, explicó el diputado federal y agregó que en esta exigencia incluyen queso, la crema, el requesón y el yogurth.

“Lo que sucederá es que la Procuraduría Federal del Consumidor se encargaría de hacer la supervisión de que se cumpla la ley y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi) para que no se registre marcas que pretendan confundir al consumidor, no se puedan registrar y que los que ya existen, no puedan renovar sus registros”, explicó.

Eduardo Ron consideró que la regulación de los productos vegetales podría estar aprobada en el Senado en el primer semestre de 2020.