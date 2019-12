Bloquea panista ley de Pueblos Mágicos en NL dice morenista

Una iniciativa de ley sobre Pueblos Mágicos causó debate entre integrantes de Morena y PAN, pues ésta se vio bloqueada en el Congreso, presuntamente, por decisión del dirigente estatal de Acción Nacional Mauro Guerra, según el diputado morenista Marco González.

El legislador señaló a Guerra como responsable de influir en las decisiones de la bancada albiazul local, y aseguró que los mismos integrantes de su partido fueron quienes lo expusieron.

“Había una ley que propuso Morena para fortalecer a los pueblos mágicos, que los reconocieran en la Ley de Turismo del Estado, hoy el coordinador Carlos de la Fuente me dijo: no pasa porque Mauro dijo que no. No quisieron pasar esta ley, sin embargo todas las sesiones yo voy a estar señalando que debe autorizarse.

“Incluso los asesores de Luis Suzarrey ya la habían palomeado, estaba listo para circular. Me sorprende que él se meta a detalles como este sólo para afectar a Morena y a mi persona. Incluso el municipio de Linares es panista, ¿cómo están afectando eso?”, explicó González durante una sesión de la Comisión de Economía.

Por ello consideró que Guerra boicoteaba las decisiones del Legislativo, y explicó que el dictamen ya había sido revisado por sus compañeros, pero no aprobaron que fuera llevado a Pleno.

“La ley yo la llevé hace seis semanas, la habíamos estado rebotando, incluso la última semana Luis me la pidió para hacer revisiones. Estábamos intercambiando documentos, pero el problema no es con él, es con que Mauro Guerra se esté metiendo a temas del Congreso para definir qué leyes se van a aprobar, eso es lo preocupante”, dijo.

La diputada Myrna Grimaldo mencionó que la iniciativa no ha sido analizada a fondo, y negó que haya una predisposición para negar el presupuesto a los municipios. Mientras que de la Fuente acusó de incongruente y cobarde al ex priista.

“Usted me amenazó que si no sacaba el tema, se iba a ir en contra del partido. La iniciativa sale después de una junta privada de la Comisión de Presupuesto, de la que usted no forma parte. Muestra un rubro de Pueblos Mágicos con 30 millones de pesos, usted les toma fotos a todas las pantallas, a lo mejor no tiene capacidad de retención y sale con una iniciativa el fin de semana.

“Es información pública y usted la quiere vender como su estrella. Qué lástima que tenga ese nivel. Una iniciativa la podría trabajar, es muy importante fortalecer a los pueblos mágicos, es una iniciativa del PAN federal”, aseveró