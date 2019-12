Aprueba Congreso de Jalisco primer Ley Agroalimentaria del país

Con la votación necesaria, de 26 votos, para ser aprobada, diputados jaliscienses dieron luz verde a la Ley Agroalimentaria propuesta por el gobierno de Jalisco, con la cual busca crear la Agencia Estatal Sanidad, la movilidad de los productos y regular la producción de alimentos.

El grupo parlamentario de Morena se inconformó y votó en contra de la iniciativa debido a que no toma en cuenta a pequeños productores, además de otorgar a atribuciones a la Agencia Estatal de Sanidad para dictar medidas cautelares en caso de asegurar y destruir de mercancías.

Estiman los morenistas que la ley no garantiza el derecho de audiencia, además de no especificar la manera en cómo se contratará a laboratorios privados para participar en los análisis de productos del agro para certificar su sanidad e inocuidad.

“Esta ley es fundamental y no se socializó, no se dio a conocer y mucha gente que se dedica al campo no entiende ni sabe de esta ley (…) No se escuchó al productor mediano ni al pequeño, no se consideró a la gente que menos tiene. Esta Legislatura será recordada como la Legislatura de los rapiditos", expresó.

"No entendemos las prisas por aprobar esta ley", sostuvo la diputada, quien criticó el apresuramiento de la aprobación de la ley, presentada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, apenas en octubre y entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

Por su parte, el diputado Jesús Cabrera, de Movimiento Ciudadano, mayoría en el Congreso del Estado, aseguró que la Ley Agroalimentaria colocará a Jalisco como referencia en la legislación de alimentos, y refirió que el 28 por ciento de la canasta básica en el país, se produce en Jalisco.

“El objetivo de esta nueva ley es asegurar a Jalisco un abasto agroalimentario nutritivo, suficiente y de calidad, diseñar las políticas públicas en materia de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, así como de bienestar animal e implantar la cultura de la sanidad en la sociedad jalisciense”, afirmó Cabrera.

Alberto Esquer, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Adelantó que la Ley Agroalimentaria contempla la reactivación de 26 puntos de revisión fitosanitarios y contribuirá a ordenar la agricultura en el Estado.

Informó que el objetivo es ordenar el crecimiento de la producción debido al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto en la producción de alimentos.

“Es la primera ley regional que tiene tres ejes: la capacitación a los productores pequeños para que puedan tener mejores prácticas y puedan exportar. Dar certeza que consumimos alimentos sanos y tener la trazabilidad de los productos, vamos a identificar de dónde viene cada alimento, de cada huerta y hasta dónde va”, explicó Esquer.

De acuerdo con la autoridad estatal, Jalisco exporta 40 productos a 22 países del mundo.