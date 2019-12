Valeria Villegas, entre la pintura y la música

*La artista presenta una exposición de 23 piezas en las que trató de retratar a una persona mediante la música que le es significativa

Por Luis Galindo

México, 17 de diciembre (Notimex).— A través de una propuesta plástica de fusionar la pintura y la música, la artista plástica mexicana Valeria Villegas presenta su exposición Retratos musicales, conformada por 23 obras, que se exhibe en Casa Polígono. “La idea de la muestra, que permanecerá abierta hasta el 20 de diciembre, aunque puede sonar no tan coherente, es que en cada obra traté de retratar a una persona mediante la música que le es significativa para ella”, comentó la artista. En entrevista con Notimex, explicó que la propuesta inició cuando les pidió a sus amigos que le dijeran qué canción ha sido muy importante en sus vidas y una foto de ellos. “Utilicé sus ojos, y en algunos casos la nariz o la boca, y con esa canción y lo que ésta me causa a mí, empecé a crear el resto del retrato, con el ritmo y las vibraciones; hay algunas que me provocaron meter las manos pues son, o más viscerales o más rítmicas, y eso fue lo que me llevó a ponerle Retratos Mmsicales”, detalló Villegas. Abundó que la mayoría de las piezas son en blanco y negro, aunque otras llevan colores como el amarillo o el azul, lo que se fue dando por intuición y por la música, "nada por alguna razón en específico", dijo. Confesó que en su quehacer artístico ha tenido mucho interés por el retrato; de hecho estudió psicología porque le interesa mucho el ser humano, “pero no había encontrado que abstraer la realidad es también una pasión para mí, hasta ahora que plasmé esta serie”.