Ediciones Pentagrama, una opción musical

*Acercar música que enriquezca el pensamiento de las personas ha sido una de las principales directrices de Ediciones Pentagrama, de acuerdo con Valentina López, socia de la empresa que está por cumplir 40 años de existencia

Por Cristóbal Torres

México, 17 de diciembre (Notimex).— Casi 40 años dedicados a ser la alternativa musical de México ofreciendo “un catálogo que contribuya a enriquecer el pensamiento del ser humano por medio de música que no necesariamente forma parte de lo que la cultura comercial establece”, es como Valentina López, socia de Ediciones Pentagrama, y encargada de ventas digitales y difusión, define a este sello discográfico. Ediciones Pentagrama ha buscado “que las obras tengan una propuesta tanto en lo musical como en las letras, algo que podamos considerar que pueda enriquecer a la humanidad y que tengan además un valor cultural”, sostuvo. En estas casi cuatro décadas de existencia, el sello ha tenido oportunidad no sólo de editar discos, e incluso algunos libros, sino también realizar documentales. Modesto López, fundador y director de la compañía, y padre de Valentina, “tuvo la inquietud no únicamente de que existiera un registro de la música de América Latina, sino también de la poesía”. Fue a partir de esa inquietud cuando se dio cuenta que “hacía falta documentar no sólo sonoramente sino también audiovisualmente esta parte de nuestra identidad, de nuestra historia latinoamericana, y fue como empezó a hacer algunos documentales”, recordó Valentina López. Hoy en día Ediciones Pentagrama ha realizado más de 10 documentales, “y sigue creciendo la lista; en la actualidad está en postproducción un reportaje sobre la vida de Amparo Ochoa”, reveló la también encargada de prensa. Afortunadamente, dijo, estas obras no han quedado guardadas en estanterías, “han sido exhibidas en algunos festivales de cine; incluso hay gente que nos invita a presentarlos tanto en ferias de libros como en escuelas, algo que ha sido muy interesante”. Un ejemplo es El caído del cielo (Modesto López, 2016), “que tuvo apoyo de Imcine y se presentó en la Cineteca Nacional”.

Festejos por el 40 aniversario

Valentina López mencionó que dentro de los proyectos más destacados que Ediciones Pentagrama ha tenido en 2019 está este documental que han realizado sobre Amparo Ochoa, el cual “nos ha llevado mucho trabajo y también corazón, algo que en Pentagrama marca nuestro trabajo”. “El trabajo que hacemos, tanto en música como en documentales, es hecho a mano; es decir, no es en serie, no es tan industrializado”, indicó, al agregar que con ello han podido comprobar que sí existe interés por otro tipo de propuestas; “siempre hemos intentado aprovechar ese interés, de lo contrario no habríamos llegado a 39 años de existencia”. En cuanto a los planes que la empresa tiene para conmemorar en 2020 su 40 aniversario, refirió que lo han platicado "y estamos intentando ver espacios y recursos para poder hacer un festival. Cuando cumplimos 20 años hicimos un gran festival en el Cenart y nos gustaría hacerlo así, acorde con este festejo. Por ahí hay un tango que dice: '20 años no es nada', pero cada uno de estos años nos ha costado muchísimo esfuerzo". Valentina López no sabe si habrá un siguiente año, lo que les lleva a afirmar que “cada uno de estos años deben festejarlos, sobre todo cuando son 40”. Así, el festejo podría incluir conciertos y ofertas especiales, así como “algunas exposiciones de portadas de discos, "de nuestras historias y las historias del sello”. Actualmente Ediciones Pentagrama cuenta con más de 700 títulos; “por desgracia tenemos mucho material de muy buena calidad que no llega al público”. Por este motivo organizarán una Gran Venta de Bodega el 20 y 21 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas, en la calle Coahuila número 49, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. “La idea es que la gente pueda acercarse a conocer ese material y escuchar música nueva. Van a haber ofertas que nunca antes hemos tenido; además va a ser en nuestra casa, así que estamos muy emocionados esperando que pueda venir bastante gente”, apuntó.