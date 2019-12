Diego Sinhue asegura que no ha ido a ninguna reunión de seguridad

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que la información del número de reuniones de seguridad a las que que ha asistido es falsa, ya que aseguró que él no ha ido a ninguno de estos encuentros.

En la conferencia mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que los gobernadores de Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León son los que menos asisten a las reuniones del gabinete federal.

“Yo digo que es falsa esa información, porque aparece que tres veces he ido y yo no he ido a ni una, entonces son falsos los datos. No he estado ni iré a esas reuniones, aunque ya lo había dicho públicamente y lo vuelvo a repetir”, dijo el mandatario estatal.

También añadió que a partir de hoy regresan 100 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina a la entidad; "buscaremos que llegue otro grupo de marinos", sostuvo.

“En las mesas de diario, estas que señala Durazo, son las que no he ido y falso que he ido a tres, yo sólo fui a la instalación de la primera", declaró.

En entrevista Rodríguez Vallejo agradeció al presidente López Obrador que regresó la Marina al estado de Guanajuato, además de señalar que mañana se reunirá con el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.