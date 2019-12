Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música en Gala de Invierno

*El público asistente disfrutó del compromiso y talento de los estudiantes del Conversatorio quienes presentaron villancicos y teatro musical

México, 17 de diciembre (Notimex).— Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música (CNM) ofrecieron la Gala de Invierno con obras de la época decembrina en las que se hicieron visibles los resultados académicos alcanzados en el presente ciclo escolar. En el Auditorio Silvestre Revueltas del CNM, los alumnos del Ensamble Vocal Juvenil, bajo la dirección de Nahúm Aquino, mostraron sus cualidades vocales en cada interpretación invitando al público a disfrutar el espíritu de la temporada, lo que provocó el reconocimiento y aplausos del público asistente. Para Aquino, “ha sido una experiencia enriquecedora porque el ensamble tiene otra visión al escuchar a los cantantes de carrera y ellos tienen otra plataforma para expresarse en el canto”. También, destacó el esfuerzo que hacen los estudiantes con este tipo de conciertos; “muchos de ellos son primerizos y presentarse en un escenario como el Auditorio Silvestre Revueltas es muy importante”. “En esta ocasión decidimos ofrecer villancicos, música popular que surge en la antigüedad dentro de las villas y todos narran el nacimiento de Jesús, algunos lo hacen de una manera magistral y seria, y otros de una forma más popular o apegada a la cultura de cada país, tienen diversos estilos y están hechos en su mayoría para una voz, pero nosotros presentamos arreglos a cuatro voces”, subrayó el director del Ensamble. Relató que el Ensamble Vocal Juvenil surgió de las clases corales que imparte en el Conservatorio; “se me ocurrió hacer una selección de las mejores voces para conformarlo y como es una asignatura que llevan los estudiantes, contamos con pianistas, trompetistas, flautistas, percusionistas, trombonistas, cantantes, maestros y directores”, se lee en un comunicado del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). En la segunda parte de la Gala, los estudiantes de la Cátedra de Canto de la maestra Minerva Hernández respondieron a las exigencias de las canciones que integran las grandes obras musicales, con voces que destacaron por su potencia, intensidad y entonación; además de la expresión artística y teatral de cada uno de los participantes, lo que les ganó el aplauso y admiración del público, que pudo escuchar interpretaciones como “The Wizard of Oz”, “Show Boat”, “The Music Man”, “My fair Lady”, “Jesus Crist Superstar”, “The Phantom of the Opera” y “Cats”, entre otras.