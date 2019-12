Música tradicional oaxaqueña sonará en Bellas Artes

El director del CECAM, Aristeo Vázquez Martínez, habla de la importancia que tiene para su banda presentarse en el Palacio Bellas Artes

Por Cristóbal Torres

México, 16 de diciembre de 2019 (Notimex).—“Una oportunidad para mostrar lo que los pueblos originarios saben hacer con la música”, así considera Aristeo Vázquez Martínez, director del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM), la posibilidad que se le presenta a la banda que dirige de tocar con el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes. —Nosotros ya sabíamos la existencia y trayectoria del ballet, pero nunca habíamos tenido un acercamiento. Ellos nos contactaron a nosotros; nos comentaron que ya nos tenían en la mira, sólo que no se había gestado de manera directa. Tuvieron una “plática muy amena” en la que charlaron sobre “la música tradicional oaxaqueña y ellos nos hablaron acera del ballet, de las danzas folklóricas”, coincidiendo ambos en la “importancia de rescatar y fortalecer tanto la danza, como la música y el teatro; y qué mejor que hacerlo en equipo”. El director de la banda estima como “un prestigio” tocar en el Palacio de Bellas Artes, “nos va ayudar mucho para impactar en la sociedad mexicana y así la banda sea reconocida, porque eso es lo que estamos buscando: que el CECAM sea reconocido, en 42 años no ha habido reconocimiento oficial”. Desde sus inicios en 1977, el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe ha tenido como principal finalidad “rescatar, fomentar y fortalecer todo el patrimonio musical de los pueblos originarios, especialmente de los pueblos mixes”, define el maestro Aristeo. Sin embargo, a decir del actual director del centro, todavía falta que el reconocimiento oficial pase al papel. “El único reconocimiento que tiene (el centro) es la trayectoria que ha venido trabajando con sus alumnos, y lo ha hecho muy bien; sólo que en papeles no lo tenemos, es decir, lo hemos demostrado en los trabajos, en los datos, en los conciertos, en conocimientos, pero en papeles no lo tenemos”.

Difundir la música tradicional oaxaqueña

En 2017, el gobierno del estado de Oaxaca firmó un decreto por el que se descentralizó la escuela y pasó a ser un centro de educación y capacitación musical; sin embargo, dicho decreto “apenas este año lo cancelamos porque el gobierno del estado nunca apoyó”, aclara Vázquez. Recuerda que “en ese tiempo el CECAM estaba en crisis, estaba muriendo realmente porque no tenía recursos” ocasionando que “el personal y la directiva optara por aceptar ese tipo de decreto”. A decir del actual director, “era un proyecto de decreto, mas nunca se concretó porque nunca llegó el apoyo, nunca se vio el resultado”. A casi un año de haber asumido el cargo como director del CECAM, Aristeo Vázquez considera que “vamos muy bien; dentro de mis objetivos siempre ha estado que el CECAM se empiece a revalorar, por eso estamos moviéndonos y tocando puertas” y la del Palacio de Bellas ha sido una de ellas. “El ballet folclórico se presentará muy al estilo de las fiestas tradicionales oaxaqueñas con las calendas. Eso es lo que se estará presentando en Bellas Artes”, anuncia. —¿Qué es una calenda? —La calenda es un recorrido. Aquí se le llama calenda porque es el recorrido de las calles donde se reparte el mezcal, donde la gente convive y baila al ritmo de la música tradicional oaxaqueña. Es nuestra forma de convivir en el inicio de cada festividad. Esta será la primera vez que la Banda del Cecam se presente junto con el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, lo que ha requerido una preparación especial para que ambas agrupaciones se ensamblen sin problema. —Nosotros ya estamos acostumbrados a nuestra música tradicional, nuestros ensayos no cambian en ese sentido, es el mismo tipo de ensayo; nada más que nos vamos a coordinar con ellos para saber cómo lo quieren, cómo van a bailar y sobre todo los tiempos que requieren. Recientemente se publicó la noticia del robo de instrumentos a niños mixes de San Pablo Ayutla. “No sabría decir qué tipo de instrumentos tenían ellos —reconoce el maestro— pero independientemente de eso, los instrumentos sí tienen un valor muy importante en las comunidades; sobre todo en las comunidades indígenas, porque la música siempre nos acompaña en cualquier evento: ya sea XV años, bodas, misas, rezos, pedimentos, ferias anuales, ferias patronales, ahí tiene mucha importancia la música”.