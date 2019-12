*Tras 15 años de haber grabado un concierto llevado a cabo en la Ciudad de México, tres músicos mexicanos con larga trayectoria revivirán aquel encuentro con la presentación de un material discográfico

México, 16 de diciembre (Notimex).— En el año 2004 se reunieron tres músicos mexicanos para presentarse en el escenario del Teatro de la Ciudad; esto ocurrió el 28 de agosto de aquel año ya referido, fecha en la cual se llevó a cabo el concierto "No cumpleaños". 15 años después, Fernando Delgadillo, Jaime Ades y Enrique Quesadas se reunirán nuevamente para presentar tres discos en los cuales se podrá revivir el vínculo realizado durante aquella noche de hace ya muchas noches. En un comunicado de prensa, los músicos que se presentarán en la Ciudad de México para rememorar aquel concierto, afirman que "Los compositores festejamos la emisión de este histórico material en vivo, felices de poder compartir con el público una visión diferente para hacer canciones, y que si bien fue grabado en el 2004 cuadra perfectamente con la realidad actual". Dentro del mismo comunicado se refieren los motivos de los tres artistas para haberse juntando en aquel entonces, así como también para volverse a reunir ahora ante la prensa y presentar así dicho material discográfico, "Desde fines del siglo veinte, nos hemos juntado a Festejar la Vida en estos Nocumpleaños. Estas reuniones siempre han consistido en presentarnos nuevas composiciones, entre comentarios, halagos, risas, abrazos e incluso retroalimentaciones, así, poco a poco fuimos arropando la idea de hacerlo en vivo". Las trayectorias artísticas de tales músicos desde aquel 2004 han transitado por distintas evoluciones; en el caso de Delgadillo, publicó los discos Variaciones de la canción informal (2004), Matutina (2004), Desde la isla del olvido (2009) y Tiempo ventanas (2013). Por su parte, Jaime Ades en 2004 publicó Sabio niño, cancionero para niños grandes y grandes niños, el cual obtuvo gran aceptación, según se reporta en la página web del artista. Asimismo, en 2017 se lanzó al mercado su libro sonoro intitulado El arrullo sideral. Por su parte, el compositor y pianista Enrique Quezadas publicó los siguientes materiales discográficos a partir de aquel 2004 en que se llevó a cabo No cumpleaños: Del mismo lado (2004), Fuego y tambor (2007), Estas Islas, Fénix, y Musica para cine (2019). Los tres músicos presentarán el triple disco No cumpleaños, esto en el “Foro del Tejedor” del Péndulo de la colonia Roma, en Álvaro Obregón 86, el martes 17 de diciembre a las 19:30 horas.