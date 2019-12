Colocan cédula informativa debajo de "La Revolución"

*Tras las intensas polémicas desatadas por la obra de Fabián Chairez, se concretó un acuerdo entre autoridades federales y la familia de Emiliano Zapata

México, 16 de diciembre (Notimex).—En días anteriores hubo un debate dentro distintos sectores de la sociedad mexicana, esto con respecto a una pintura exhibida en la exposición "Zapata después de Zapata", expuesta en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La pintura productora de la polémica fue La revolución, del artista chiapaneco Fabián Chairez, quien presentó la figura de Emiliano Zapata desnudo, con cuerpo de mujer y utilizando tacones, lo cual despertó una serie de reacciones durante la semana anterior, tanto de apoyo a dicha expresión artística como de directo enojo e incomodidad ante lo que algunos asumieron como una ofensa y denigración a la imagen del Caudillo del Sur. Entre quienes mostraron su abierto descontento ante la pintura exhibida en Bellas Artes, se encuentran ciertos familiares de Zapata, los cuales llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Cultura federal, mismo que consiste en que las autoridades del recinto colocarían una cédula informativa aclarando el desacuerdo de tal familia con respecto a la obra de Chairez. Tal acuerdo se concretó durante la tarde de hoy, cuando dicha cédula informativa fue colocada debajo de La Revolución; según un comunicado emitido por la propia Secretaría de Cultura federal, en dicha aclaración se lee: “Descendientes de Emiliano Zapata expresaron su desacuerdo con esta imagen, por considerar inadecuada la representación de Zapata. Mediante el diálogo entre autoridades de la Secretaría de Cultura y el INBAL, el Museo del Palacio de Bellas Artes mantendrá la obra, basándose en el principio de la protección al derecho de libertad artística y creativa”. Por igual, como parte de los acuerdos se comenzó a difundir una cartilla itinerante en la cual se informa acerca del legado y trayectoria del líder morelense, asimismo las autoridades federales aceptaron que la publicidad de "Zapata después de Zapata" no se enfocará solamente en la exhibición de la pintura de Chairez, sino que mostrará la diversidad que conforma a la exposición. El comunicado también señala que el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix, afirmó que en dicho espacio cultural se labora “para construir un espacio incluyente y plural, promoviendo la diversidad artística de una cultura heterogénea. La paz social no se puede lograr por la vía de la violencia, solo a través del entendimiento. Sí al diálogo, no a la violencia”, manifestó el director en dicho texto.