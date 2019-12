Inician festejos en México por el 250 natalicio de Beethoven

*Camerata Opus 11 interpretará la Sinfonía 9 de Beethoven el 13 de febrero en la Sala Roberto Cantoral, a propósito del 250 aniversario del natalicio del compositor Ludwig van Beethoven

Por Cristóbal Torres

México, 16 de diciembre (Notimex).— En conmemoración del 250 aniversario del nacimiento del compositor Ludwig van Beethoven (16 de diciembre, 1770), la Camerata Opus 11 interpretará la Sinfonía 9 en Re menor, Opus 125, el 13 de febrero de 2020 en la Sala Roberto Cantoral a las 21:00 horas. La Sinfonía 9 que van a interpretar “rompe paradigmas debido a su cuarto movimiento coral”, explicó en conferencia de prensa, Mario Monroy, director de general de Camerata Opus 11, quien subrayó que hasta entonces la costumbre era realizar sinfonías únicamente instrumentales y, “compositores posteriores siguieron haciendo sinfonías corales” a partir de la compuesta por Beethoven, dijo el también violinista. El evento será precedido por una exposición plástica y una charla de apreciación musical a cargo del Dr. Samuel Pascoe, director coral; los cantantes: Rosa Muñoz, Lorena Flores, José Luis Reynoso y Álvaro Guzmán; además del mismo Mario Monroy, quien se declara especialista en la obra de Beethoven. Las exposición contará con la curaduría de Zona Maco, serán 10 obras que formarán parte de una subasta de la cual, Monroy señaló; "No queremos poner cualquier cosa, queremos que sean piezas alusivas al compositor”. El director de Camerata Opus 11 mencionó que ha tenido la experiencia de dirigir todas las sinfonías de Beethoven, excepto la novena, “es la primera vez que la voy a dirigir con orquesta”. Además, eligieron dicha composición porque “tiene cualidades técnicas que demandan una exigencia” a los músicos que componen la cámara, los cuales no superan los 31 años de edad. La intención es “demostrar que se puede interpretar música de calidad a pesar de ser jóvenes”. Después del concierto habrá una cena especial a nueve tiempos —a propósito de la Sinfonía 9— para celebrar la víspera del Día de San Valentín. Los boletos para el concierto no permiten el acceso a los eventos adyacentes (exposición, subasta y cena). Las entradas para el concierto oscilan entre los mil 410 pesos y los cuatro mil 530 pesos (incluyendo cargos extra); acceder a la cena y exposición tendrá un costo de ocho mil 500 pesos. “Queremos hacer toda una experiencia de este evento; que la gente se lleve un buen recuerdo, más que un programa de mano”, manifestó Monroy, quien añadió; “México no se podía quedar atrás” en los festejos del 250 aniversario del natalicio de Beethoven. Anunció que de julio a diciembre próximos realizarán una temporada donde interpretarán las ocho sinfonías restantes y volverán a cerrar con la Sinfonía 9 a finales de 2020.