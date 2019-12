Lauiri Porra, un bajista sin límites

*El músico finlandés domina el metal y el jazz, cuya historia conoce a profundidad

Por Aura Fuentes

México, 16 de diciembre (Notimex).— La versatilidad del músico finlandés Lauri Porra va desde tocar con la banda de power metal Stratovarius hasta la de crear su propio ensamble u orquesta, proyectos en los cuales trabaja y que dan continuidad a la familia de músicos profesionales de la que proviene. “Creo que el mejor legado musical que he obtenido de mi familia es el respeto hacia la música y las artes. Ya me encontraba entre artistas cuando era niño supe desde muy pequeño que esto era una posible carrera, también cuando les comenté a mis padres que esto era a lo que me iba a dedicar, respaldaron mi decisión. Eso pienso que es la gran diferencia”, contó. Aunque el bisnieto del compositor finlandés Jean Sibelius —creador del himno nacional de su país— toca diversos instrumentos musicales, su instrumento principal siempre ha sido el bajo, ya que asegura que con él se siente más cómodo al momento de interpretar en vivo y puede desarrollar el lenguaje musical más fluidamente. “Ocasionalmente interpreto con otros instrumentos también, pero normalmente lo hago en el estudio, donde lo puedo hacer más tranquilamente y arreglar cosas que no salen perfecto la primera vez”, relató en entrevista con Notimex durante su más reciente visita a México. Porra, quien también tiene el proyecto “Entropia” —un concierto de bajo eléctrico solo con orquesta— no considera que la libertad creativa esté relacionada con el género musical, sino con el proyecto, ya que le gusta tener una serie de parámetros para realizar antes de ponerse a trabajar, ejemplo de ello es en la orquesta de alguna película, la cual a veces necesita requerimientos muy estrictos. “Con Stratovarius es bueno permanecer con el género del metal para las audiencias de las bandas que quieran escucharlo. Cuando hago proyectos independientes como Flyover Ensemble o una orquesta sinfónica, creo una restricción para estar involucrado con ese proyecto. Para una banda u orquesta, la duración va a ser solamente para la interpretación en el estudio o en vivo”.

Estilos musicales

Pudiera pensarse que el jazz y el metal son polos opuestos, sin embargo, Porra aclara que para él ningún género musical lo es, ya que, en cualquier género, incluyendo la música clásica, simplemente se trata de comunicarse a través de ésta y los matices difieren entre los estilos musicales, pero también tiene muchas similitudes. “El Jazz nació en las comunidades afroamericanas en Estados Unidos a principios del siglo XX, para el oído poco educado era considerado arcaico, agresivo y contenía un énfasis de solistas virtuosos. Hay similitudes y diferencias en todo. Depende normalmente en cómo lo miras. No veo ningún problema en combinar influencias de diferentes estilos musicales”. Señaló que para entender muy bien un estilo musical es crucial estudiar su historia y sus orígenes: “Si quieres ser un músico puede variar entre diferentes estilos. Ser un bajista punk-rock tiene requisitos técnicos diferentes a ser un violinista concertista. Sin embargo, el factor más importante es entender la estética de la música que vas a interpretar”. La música de Lauri Porra (Helsinki,1977) ha sido interpretada por la Orquesta de Radio Finlandesa, la Orquesta Sinfónica de Trondheim, el Lahti Symphony Orchestra y New Bedford Symphony, entre otras; sin embargo, no considera que su música pueda contribuir al mundo más allá de hacer lo mejor que puede como interprete. “Mis intenciones son buenas, doy mi mejor esfuerzo y espero que mi música logre una conexión, y ahí es donde mi trabajo termina. Si la música hace conexión con las personas entonces se hace la contribución, pero eso depende el oyente y está fuera de mis manos. Solamente puedo intentar lo mejor y esperar a que la música haga la conexión”.

Un ritmo diferente

Actualmente promociona su álbum Dust, el primero que corresponde a su proyecto de jazz fusión Flyover Ensemble, la cual, explicó, es una banda que reunió en 2014 para tocar la música de sus primeros álbumes como solista: “Lauri Porra” (2005), “All Children Have Superpowers” (2008) y “Flyover” (2015). “Después pensé que la banda comenzaría a encontrar su propio sonido, así que decidí de forma agradable que quería grabar mi sencillo para mi próximo álbum con la banda. De alguna manera es mi primer álbum solista de la ‘banda’. Los primeros tenían intérpretes diferentes”. Porra está consciente de que el jazz puede significar diferentes cosas para las personas y que seguramente el que ellos tocan no es el tradicional, sino que se piensa más en una banda de rock o post- rock; no obstante, afirma estar contento de interpretar jazz para el público del cual ha tenido una gran aceptación. “Una diferencia a los sencillos previos es que toda la música ha sido interpretada en vivo antes de ser grabada. A parte de mi trabajo sinfónico, nunca había ocurrido. Para mí Dust es un proceso natural de mi trabajo y está un paso más allá de la dirección a la que me dirijo”.