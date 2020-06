Michael Irvin dice que Dallas debe de pagarle lo que pide a Prescott

El legendario jugador Michael Irvin, declaró este domingo que los Vaqueros de Dallas tendrían que complacer las peticiones del mariscal de campo Dak Prescott, debido a que en sus primeros cuatro años en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) no recibió el pago que le debió corresponder.

“Dak no ha sido genial, pero si perfecto. No necesariamente en victorias y derrotas, por supuesto. Aunque estoy hablando de la persona que ha sido, pues es el tipo de inversión que quieres hacer; lo trajimos en la cuarta ronda, no le pagaste bien por cuatro años, así que lo que sea que reciba se merece porque todavía le debes el pago atrasado”, aseveró.

“The Playmaker”, actual miembro del Salón de la Fama, es una de las voces autorizadas para hablar sobre el tema, ya que jugó toda su carrera con el conjunto de la “Estrella solitaria”, donde logró ganar tres anillos de Súper Tazón en la década de los 90.

Cabe recordar que la franquicia de la NFC Este volvió a etiquetar como jugador franquicia a Dak, por lo que le pagará 31.4 millones de dólares para la siguiente campaña, en caso de que no lleguen a un acuerdo en la renovación de contrato, la cual tiene como fecha límite el próximo 15 de julio.