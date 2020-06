Capitana del Chelsea, orgullosa por el título en la Liga de Inglaterrra

La defensa Magdalena Eriksson, capitana del equipo femenil del Chelsea, se mostró orgullosa por conseguir su segundo título de la Súper Liga de Inglaterra a pesar de las circunstancias extraordinarias provocadas por la pandemia de COVID-19.

La Football Association (FA) tomó la decisión de dar por campeonas de la temporada 2019/2020 a las Blues, luego de analizar diferentes escenarios para la reanudación y posteriormente la cancelación de los torneos femeniles; pero la sueca resaltó el esfuerzo de sus compañeras en cada partido.

“Se siente increíble, especialmente teniendo en cuenta todas las circunstancias y creo que merecíamos el título en función de los encuentros que jugamos. Hubiéramos deseado hacerlo de la manera adecuada, pero esto todavía significa mucho”, agregó la jugadora.

Este es el segundo título de la Súper Liga que Eriksson levanta desde su incorporación al Chelsea en 2017 y destacó que ha crecido y madurado de la mejor manera durante casi tres años, pues la exigencia en la institución siempre es pelear y ganar los campeonatos.

“Siento que maduré cinco años en poco tiempo. Cuando me hicieron la pregunta (para convertirse en capitana), me sorprendió y me sentí feliz, emocionada, nerviosa y tuve más emociones al mismo tiempo. Siempre trato de liderar con el ejemplo, ser la que más trabaja, corre y lucha”, manifestó la zaguera.

La nacida en Estocolmo hace 26 años agradeció el apoyo de los aficionados que se mantuvieron cerca del equipo durante la campaña y también en medio de la incertidumbre provocada por la crisis sanitaria; además, espera festejar pronto mientras sea seguro.

“Queremos celebrar con los fanáticos, han sido un gran apoyo para nosotros durante toda la temporada, fueron a los juegos fuera de casa y los escuchamos todo el tiempo. Ojalá tengamos la oportunidad de celebrar con ellos, pero por ahora quiero que sepan que son parte importante de nuestros logros”, sentenció.