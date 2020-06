Rafael Nadal resta importancia a inactividad, hay cosas más importantes

La situación que se vive en el mundo a causa del COVID-19 es tan complicada que no es momento de pensar en ningún torneo de tenis y mucho menos en Roland Garros, afirmó el tenista español Rafael Nadal.

“No pienso en Roland Garros. La situación es muy difícil como para estar pensando en los posibles escenarios que tendríamos, estamos en una situación de emergencia, así que en estos momentos no pienso en lo que me hubiera gustado hacer si nada de esto hubiera ocurrido”, dijo.

En una plática con aficionados franceses en la semana en que hubiera defendido su cetro del segundo Grand Slam de la temporada, reconoció que es complicado no competir en algunos torneos, pero se mantiene positivo y en espera de que todo regrese a la normalidad.

“Es duro no jugar ciertos torneos porque ya no tengo 21 años y perderme citas así es doloroso, casi un año sin jugar, pero es parte de la vida, no es tan grave, lo importante son todas las vidas que se han perdido y las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos”.

Aunque reiteró que está triste por no jugar uno de sus torneos favoritos, dejó en claro que hay cosas más importantes que cualquier evento deportivo y “no es el momento de pensar en esto”.

Por otra parte, el número dos del ranking de la ATP aseveró que ha hecho las cosas de la mejor manera y estar listo cuando sea el momento de regresar, y que lo hace de manera segura.

“Si un día me siento un poco más cansado no entreno, hay tiempo por delante para gestionar esto con responsabilidad, cumplir cada fase con calma, no tenemos un calendario y eso lo hace más complicado, esperemos que el panorama sea mucho más claro los próximos días”.

Nadal, quien lleva casi tres semanas de entrenamientos, aumenta la carga de trabajo con el paso de los días, motivado con un posible regreso a la actividad, pero sin perder de vista la situación mundial y contento ahora por disfrutar tiempo con su familia y amigos.

“Lo más importante es recuperar nuestras vidas, superar esta terrible situación y volver a disfrutar del entretenimiento, es hora de mantener la calma, ser paciente hasta que todo vuelva a la normalidad y se encuentre una solución para todo lo que está sucediendo”.