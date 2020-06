Monterrey Femenil anuncia su cuarta baja para Apertura 2020

El equipo femenil de Monterrey, anunció este viernes la cuarta baja en su plantel para enfrentar el próximo torneo Apertura 2020, se trata de la defensa Ivonne Shajaru Meis, quien portó los colores albiazules por dos temporadas.

Rayadas dio a conocer mediante un comunicado que la defensa lateral Ivonne Meis dejará sus filas a partir de este verano, por lo que agradeció a la jugadora su compromiso y esfuerzo con el equipo.

La futbolista ya había dado a conocer su partida del equipo regiomontano, con quien quedó campeona de la Liga MX Femenil la temporada pasada y al que le dedicó unas palabras en una publicación en sus redes sociales.

"Es momento de decir adiós al club que me abrió sus puertas y me dio la oportunidad de ser campeona al lado de grandes personas; no es nada fácil para mí dejar estos colores y esta afición que me demostró su cariño y apoyo incondicionales".

Asimismo agradeció a la institución, afición, cuerpo técnico y compañeras, así como familiares y amigos por el apoyo brindado en esta etapa que hoy termina.

Ivonne Meis, de 21 años de edad, llegó a Monterrey en el Apertura 2019, por lo que formó parte del primer campeonato de Rayadas en su historia. En total, jugó con el equipo regiomontano por mil 80 minutos, que acumuló en 12 encuentros en la Liga MX Femenil.