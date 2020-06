Vicente del Bosque reconoce que le hubiera gustado dirigir a Messi

El exentrenador Vicente del Bosque, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, reconoció este viernes que le hubiera gustado dirigir al argentino Lionel Messi, a quien catalogó como un “jugador extraordinario, increíble y nunca ha jugado mal”.

En entrevista con un programa radial español, el también exfutbolista aclaró que se siente satisfecho de dirigir a todos lo futbolistas que tuvo bajo su mando, tanto en el Real Madrid como en la selección española.

“Yo he estado muy contento con todos los que he tenido tanto en el Madrid como en la selección, pero indudablemente con los grandes jugadores estás mucho más tranquilo claro que me hubiera gustado (dirigir a Messi)”, señaló en entrevista con un programa radial de su país.

Por otro lado, evitó entrar en polémica sobre las comparaciones entre Diego Armando Maradona y el capitán del Barcelona, pues jugaron en épocas distintas.

“Yo creo que son dos grandes jugadores, nosotros estamos deslumbrados en la actualidad con Messi, siempre le ha aportado al equipo”, apuntó.