Lucero Cuevas y Esmeralda Verdugo se despiden de Xolos

La delantera Lucero Cuevas y la mediocampista Esmeralda Verdugo anunciaron su salida del equipo femenil de Xolos de Tijuana, por lo que se despidieron con un emotivo mensaje.

A través de redes sociales, informaron que no seguirán con el equipo, "hoy me toca cerrar un ciclo con Xolos y no me quiero ir sin antes agradecer a toda la institucio´n por abrirme las puertas sabiendo la situacio´n en la que me encontraba y desde el primer di´a me dieron todo el apoyo y me hicieron sentir parte de su familia gracias a mis compan~eras por todo lo vivido", escribió Cuevas.

"Primero que nada agradecer la manera en que me recibió , agradecer al cuerpo técnico y a mis compañeras por este ciclo tan bonito que tengo que cerrar en el que aprendí muchas cosas muy buenas que me sirvieron de experiencia", escribió Verdugos.

Ambas jugadoras llegaron a Tijuana procedentes de América, para reforzar al entonces cuadro de Carla Rossi en el torneo Apertura 2019 y aún no se sabe el futuro de las jugadoras dentro de la Liga MX Femenil.