Nancy Zaragoza anuncia su salida de Rayadas con emotivo mensaje

La mediocampista Nancy Zaragoza escribió un mensaje a través de redes sociales, en el que anunció su salida del equipo de Monterrey, actual campeón de la Liga MX Femenil.

La jugadora destacó que fue una difícil decisión dejar a las Rayadas y, aunque fue una instancia corta, se llevará muchas buenas cosas del club regiomontano.

"Gracias Monterrey. Fue una decisión difícil, pero hoy me toca decirle adio´s a un gran club y equipo, del cual me llevo muy buenos recuerdos y aprendizajes. Tal vez este viaje no duró mucho, pero me voy muy feliz de haber sido parte de algo tan grande como lo es Rayadas", escribió.

De igual forma, la mediocampista se dirigió a la afición regiomontana, una de las mejores del balompié femenil mexicano, y les dedicó unas palabras en su mensaje de despedida.

"A la gran aficio´n que siempre estuvo presente, solo me queda decirles que fue un honor jugar para ustedes y con ustedes, no duden que siempre los llevare en el corazo´n. Son grandes", agregó.

La jugadora inició su camino en la liga con el equipo de Pumas de la UNAM y, después de pasar una temporada en Cruz Azul, llegó a Monterrey en el Apertura 2019, por lo que formó parte del primer campeonato de Rayadas.

Finalmente, Nancy agradeció a la institución y todos los que formaron parte en su estancia en el norte del país y, pese a que no mencionó su futuro, aseguró que se verán pronto.

"No puedo estar ma´s agradecida con todos los que fueron parte de estar gran experiencia, tanto directivos como el cuerpo te´cnico y a mis compan~eras. Nos veremos pronto y que el balo´n siga rodando", finalizó.