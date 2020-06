Tenista Coco Gauff se une a protestas contra el racismo

La joven tenista estadounidense Coco Gauff, de 16 años de edad, se unió a las protestas contra el racismo y dio un discurso al lado de su abuela en su ciudad natal, Delray Beach, Florida, y motivó a las personas a no quedarse calladas frente a la discriminación.

Coco externó su pesar por pelear por lo mismo que su abuela lo hizo hace 50 años y aunque no se ha erradicado el racismo, alentó a que se unan. "Tenemos que querernos unos a otros, sin importar nada más. Tenemos que hablar con nuestros amigos, aunque sea complicado, y tratar de enseñar a las personas que no son negras cómo pueden ayudarnos, porque pueden hacerlo".

Gauff motivó a las personas a no quedarse calladas y peleen por sus derechos, debido a que piensa en el futuro de todas las nuevas generaciones y tengan un mejor mundo y que el racismo se erradique.

"No te quedes en silencio. Si eliges no hablar estás poniéndote en el lado de los opresores. Se me rompe el corazón al pensar en el futuro de mis hermanos. Estoy luchando por ellos, por el futuro de mis hijos, de mis nietos... ¡Tenemos que cambiar esto ya!", sentenció.