Gareth Bale está muy feliz en Real Madrid

Jonathan Barnett, agente del galés Gareth Bale, aseguró este jueves que el delantero "se siente muy feliz" en el Real Madrid y es "poco probable" que quiera regresar a la Premier League, tal como se ha especulado en semanas recientes.

"Como siempre he dicho, Bale es muy feliz en Madrid. Lleva un estilo de vida muy agradable y no veo razones para que cambie. Volver a la Premier League sería una gran noticia, pero no creo que quiera hacerlo en estos momentos", dijo a una radiodifusora londinense.

Entre las lesiones y su bajo rendimiento, el "Expreso de Cardiff" apenas ha podido marcar tres goles en lo que va de la temporada. Además, ya con 30 años de edad, la prensa inglesa ha reportado que en los próximos meses sería buscado por el Newcastle, equipo cercano a ser adquirido por un fondo árabe que haría una gran inyección económica para la creación de un proyecto ambicioso.

"No tengo ni idea de cuál es el valor de Bale en el mercado. Su salario es bastante alto y dónde quiere estar es muy importante en su vida. Son los clubes los que deben decidir qué quieren pagar por él. Financieramente querrá lo suficiente para el resto de su vida. Bale lo ha ganado todo, excepto la Copa del Mundo", agregó Barnett.

Actualmente, el ex Tottenham se encuentra entrenando a tope para la reanudación de La Liga el 11 de junio, aunque el conjunto merengue entrará en acción tres días después para intentar dar caza al Barcelona, líder de la competencia con dos puntos de ventaja sobre los blancos.

Barnett también celebró la reactivación del futbol, "habrán próximos acuerdos de televisión y los clubes estarán en una mejor posición. Los patrocinios crecerán y todo volverá a la normalidad después de la crisis por el coronavirus".