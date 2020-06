Partidos en España podrían jugarse con público en estadios

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, aseguró este martes que es posible que la gente pueda tener acceso a los estadios de futbol durante la fase 3 de la desescalada en esta nación por la pandemia de COVID-19.

"Hemos estado discutiendo algunas preocupaciones y algún aspecto clave como la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, porque no se puede ahora mismo. En el caso de que se pueda hacer en fase 3, se hará", dijo durante una videoconferencia.

Las actividades futbolísticas en España están detenidas desde mediados de marzo y reanudarán el próximo 11 de junio, con la intención de finalizar todas las jornadas restantes, en las que se definirá al campeón de La Liga, pero también a los equipos que irán a competencia UEFA el año siguiente y a los que perderán la categoría.

Por el frenético desenlace que se espera en la clasificación, el epidemiólogo consideró que el público juega un papel determinante con su presencia en los inmuebles, por lo que únicamente habrán personas en las gradas cuando todos los campos reciban el visto bueno para abrir sus puertas.

"Conocemos bien el factor campo. La opción de que los aficionados entren a los estadios está ahí y no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de la evolución del coronavirus y cómo estén las comunidades autónomas en la fase 3, se podría plantear", finalizó.

Apenas en la víspera, el presidente de UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, aseguró que su equipo contaría con el apoyo de su público durante la reanudación de la Segunda División española, declaraciones que causaron revuelo en redes sociales y por las que el dirigente fue acusado de "querer alterar la competencia", al ir en contra de los decretos gubernamentales.