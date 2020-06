Futbolista Vero Boquete lamenta racismo en Estados Unidos

La mediocampista española Verónica Boquete lamentó la tensa situación que se vive en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, pero destacó que en este país vive “racismo puro” especialmente contra las minorías.

“Aquí lo que hay es un caso de racismo puro y duro contra todas las minorías, pero sobre todo contra los negros. Mucha gente en Estados Unidos es racista y hay que decirlo. No he sido consciente del racismo real hasta que he venido a este país”, manifestó la jugadora del Utah Royals FC en un programa de radio.

Asimismo, relató que a pesar del toque de queda y del miedo que inunda a las familias, la población busca cambios en el sistema y una respuesta del presidente Donald Trump que incluya un mensaje de unión, en lugar de llevar al ejército a las calles.

Por otra parte, Boquete habló sobre la reanudación del futbol femenil en territorio norteamericano y explicó que las futbolistas tuvieron que pasar por varios exámenes médicos, especialmente para descartar contagios de COVID-19.

“Vamos a reanudar la Liga en un formato como un Mundial; jugaremos en un mes, en sede única y de ahí saldrá el campeón. Estamos pasando test y tomando muchas medidas para que no haya contagios en los entrenamientos”, declaró la jugadora de 33 años de edad.