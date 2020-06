Ter Stegen descarta salir pronto de Barcelona

El portero alemán Marc André Ter Stegen descartó este martes que su salida del Barcelona se dé en el siguiente mercado de fichajes, pues su representante ya tuvo reuniones con el club, pero la pandemia de COVID-19 detuvo la renovación.

“No es posible que me vaya este verano. Ya hubo primeras reuniones entre mi agente y el club. Entonces el tema del coronavirus se interpuso y no era momento para hablar sobre un contrato. Me siento bien en Barcelona, también porque mi familia se siente bien”, señaló en entrevista con una revista de su país.

El cancerbero tiene contrato vigente con el cuadro blaugrana hasta el 30 de junio de 2022, pero las actuaciones que ha tenido en sus más de 200 partidos respaldan en su permanecía bajo los tres palos.

A falta de 10 días para la reanudación de La Liga, Ter Stegen aseguró que los catalanes están listos físicamente para regresar a la actividad y retomar el torneo.

“Físicamente, rara vez hemos estado en un nivel tan alto y mentalmente estaremos mucho más enfocados en los partidos que quedan”, destacó.

Con 58 unidades, sólo dos de ventaja sobre el Real Madrid, el Barca marcha en la cima de la clasificación, por lo que debe reiniciar la temporada con triunfo para mantenerse con aspiraciones de coronarse y proyectar confianza para la UEFA Champions League.

“A pesar de estar en una buena posición, el Real Madrid no nos regalará nada. En cuanto a la Champions, tenemos las mejores posibilidades de pasar de ronda y queremos aprovecharlo”, explicó.