Olivier Giroud reconoce que se quedó en Chelsea por pandemia

El francés Olivier Giroud, delantero del Chelsea de la Premier League, reconoció que la pandemia de COVID-19 en el mundo fue uno de los factores por los que aceptó renovar un año más con el club, ya que su contrato terminaba en junio de este año.

“Con toda la situación del coronavirus, no me sentía muy cómodo con la idea de salir al extranjero y sacar a mi familia de su ambiente. Pienso mucho sobre la calidad de vida y aquí tenemos un buen hogar”, señaló en declaraciones para los medios del club.

El pasado 20 de mayo, el galo extendió su relación laboral con los “Blues” un año más, pues Frank Lampard, director técnico del equipo, admitió carecer de su reemplazo inmediato para cubrir una baja en la ofensiva, por lo que era necesaria su permanencia.

“El entrenador me dijo que no podía dejarme ir porque no tenía a nadie que me reemplazara. Mantuvo su palabra y lo que luego me importó fue demostrarle que podía contar conmigo cuando me llamaran”, explicó.

Giroud arribó al conjunto londinense en enero del 2018 y desde entonces ha marcado 21 goles en 71 partidos, además de registrar 13 asistencias.

“Aproveché mis oportunidades y devolví la confianza al entrenador. Por eso el club me ofreció la oportunidad de seguir y yo acepté. Me gusta estar aquí y quiero seguir ganando títulos”, apuntó.