Peralta reconoce la confianza que le tuvieron los técnicos extranjeros

El delantero mexicano del equipo del Guadalajara, Oribe Peralta, resaltó la confianza que tuvieron en él los técnicos extranjeros, principalemente cuando comenzó su carrera como profesional.

“Nombraba a los técnicos extranjeros porque cuando nadie creía en mí, Rubén Omar Romano me da la oportunidad de debutar, luego voy a Monterrey y Santos”, dijo.

Explicó que “regresó a Santos porque Rubén Omar Romano me pide otra vez, por eso siempre he dicho que los (entrenadores) extranjeros son los que me han dado la oportunidad para mostrarme y los que más han confiado en mí”.

Manifestó que otro estratega que valoró sus condiciones fue el argentino Miguel Angel Brindisi, con quien estuvo en los Jaguares de Chiapas.

“Miguel Ángel Brindisi, otro técnico extranjero, me pide para Jaguares, me dijo que sabía de mis cualidades y me dio la confianza que necesitaba para repuntar”, declaró a TUDN.