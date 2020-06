Futbolista Katharina Baunach se retira de las canchas

La alemana Katharina Baunach, defensa del West Ham, ha decidido colgar los botines después de una larga y exitosa carrera, que la mantuvo en las canchas por 15 años.

Este lunes, el equipo londinense anunció en un comunicado que la jugadora de 31 años tomó la decisión de ponerle fin a su carrera, a pesar de que la temporada se vio interrumpida por la pandemia de Coronavirus.

"He considerado mi decisión por mucho tiempo y, habiendo hablado de ello con familiares y amigos cercanos, me retiraré del fútbol este verano. Lo más importante para mí es que he podido tomar esta decisión por mí misma y que no es una elección que una lesión o mi cuerpo han hecho por mí. Me alegro de retirarme después de una carrera fantástica", dijo Katharina.

Además, Katerina Baunach agradeció a todo aquel que incursionó y fue parte de su carrera, en especial a los tres clubes que le abrieron la puerta para formar parte de sus filas.

La alemana llegó a los Hammers en 2019, después de una productiva carrera en su país natal, en la que obtuvo cuatro títulos de Bundesliga, con los equipos del Bayern Munich y el Wolfsburgo.