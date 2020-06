A John McEnroe le gustaría entrenar a Nick Kyrgios

El ex tenista estadounidense Jonh McEnroe afirmó que le gustaría entrenar al australiano Nick Kyrgios, asegurando que el tenista pronto podría llegar a incursionar en el Top Ten de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

En una entrevista que el ex número uno del mundo concedió a medios australianos, confesó que le gustaría entrenar a Kyrgios, sin pensarlo dos veces.

"Por supuesto que estaría tentado a entrenarlo. Sería una decisión sin pensarla, si resulta sería increíble. Estaríamos peleando por cosas a cada minuto, pero eso suena interesante", dijo.

El estadounidense agregó que auqnej quisiera entrenarlo, no sería el único en pedir el puesto, además, el tenista no está listo aún para recibir el apoyo que necesita.

"Eso no sería solo conmigo, sino que puede ser con cualquiera. No soy el único que quiere y que es capaz de hacer este trabajo. Él no parece estar preparado para tener un entrenador. Primero que todo, debe de estar listo para querer tener uno", agregó.

Para McEnroe, Nick poder mucho talento, tanto que lo coloca detrás del serbio Novak Djokovic, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

"Con base al talento, lo coloco detrás del Big Three, y también puedo incluir a Murray. Él es el siguiente. Ya debería haber ganado algo importante, si fuese capaz de mantener su mente en el trabajo", aseguró.

Para John McEnroe, Nick Kyrgios carece de mucha disciplina en su juego, pues "no se trata solamente de cuánto talento tengas, sino cuánta fortaleza mental, tu condición física, y cuánto estás dispuesto a sacrificarte".