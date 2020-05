Ángel Zaldívar asegura que vive su mejor momento como futbolista

El delantero mexicano de Chivas, Ángel Zaldívar aseveró que haber salido de préstamo a Monterrey y a Puebla le ha permitido madurar y alcanzar su mejor nivel como futbolista.

“No tenía mucha participación en Monterrey y en Puebla llego a jugar de inmediato, a aportar todo lo que quizás allá no podía demostrar partido a partido porque no tenía los minutos. Vas agarrando juego, te vas encontrando con compañeros y la confianza de un jugador que ha crecido y que ha madurado; me siento en mi mejor momento”, aseguró.

Además, considera que rodearse de jugadores extranjeros le permitió acrecentar su nivel y empaparse de otras culturas, tal es el caso del argentino Rogelio Funes Mori y el neerlandés Vincent Jannsen.

“Salir de Chivas, donde juegas con puros mexicanos, pero el ir a otro equipo, con extranjeros, viendo otro futbol, otras culturas de países o jugadores me hizo empaparme de cosas muy positivas, de mejorar, de rozarme con Funes Mori, con Janssen, jugadores de muchísima calidad que me hicieron crecer”, culminó para un portal deportivo mexicano.