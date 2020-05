“Chicharito” niega problema personales con técnico David Moyes

El delantero mexicano Javier Hernández descartó que su falta de continuidad en el Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra se debió a problemas personales con el técnico escocés David Moyes, pero fue un error su llegada a los “Diablos Rojos”.

Luego de ser protagonista en la delantera del cuadro inglés con Alex Ferguson en el banquillo, el “Chicharito” dejó de tener minutos a la llegada de Moyes. “Nunca hubo nada personal entre Moyes y yo. Pero fue un error que lo trajeran. Fue el primer error, pero todavía les persigue ahora”.

Dejó en claro que no se trata de ser un entrenador bueno o malo, o de sus ideas, "no voy a cuestionar eso. El problema es que no entiendo cómo es posible que no seas humilde o lo suficientemente inteligente como para mantener lo que estaba teniendo éxito, que era la forma de Ferguson, el mejor de todos los tiempos”.

El delantero indicó en una entrevista Sport que el estratega era muy terco y una persona con problemas para adaptarse, situación que lo llevó a permanecer poco tiempo con el Manchester United. “Por eso duró los siete meses. Era muy terco. No tenía adaptabilidad”.