Serena Williams se suma a campaña contra racismo

La tenista estadunidense Serena Williams se pronunció en contra del racismo en el mundo, esto en medio de la ola de protestas en Estados Unidos luego de que un oficial de policía provocara la muerte de George Floyd al poner su rodilla durante varios minutos sobre su cuello.

La multicampeona de la Asociación Femenil de Tenis (WTA) publicó en sus redes sociales un video con un mensaje corto y conciso, invitando a reflexionar sobre la forma en que la gente no empatiza contra un mal que no solo ha aquejado al deporte, sino a la sociedad desde hace muchos años.

“Por una vez no lo hagas; no pretendas que no hay un problema en Estados Unidos, no aceptes que nos arrebaten vidas inocentes, no pongas más excusas, no pienses que esto no te afecta, ni des la espalda para permanecer en silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio, todos seamos parte del cambio”.

Además de la menor de las Williams, diversos jugadores de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) también se han pronunciando al respecto, exhortando a reflexionar y actuar en contra de esta situación.