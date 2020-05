Fluminense anuncia el regreso del delantero Fred

Con bombo y platillo el Fluminense de Brasil hizo oficial el regreso del tercer mejor goleador en la historia de club, ya que el veterano delantero Fred volverá a jugar para el equipo, del cual se despidió en 2016.

El “Flu” anunció que el contrato tendrá una duración de más de dos años, el cual comenzará a partir de mañana 1 de junio y vencerá el 21 de julio de 2022, fecha en la que el “Fluzão” celebrará 120 años de vida.

"La historia del delantero Fred ganará un nuevo capítulo en Fluminense. El tercer jugador con más goles en todo momento en el club está de vuelta en casa", notificó el club.

Fred estuvo cuatro años con el Olympique de Lyon de Francia, hasta que en 2009 regresó al Brasileirão para jugar con la organización carioca y conseguir los títulos de liga en 2010 y 2012.

"Será como siempre: emocionante, especial para mí y mi corazón se acelerará. Mi felicidad es muy grande, una sensación de volver a casa. Solo pensar en eso me emociona. Estoy ansioso. Fluminense tiene algo diferente, nuestros fanáticos tienen algo diferente. No sé si soy solo yo, pero me mueven de una manera especial y terminan tomando mejores cosas del atleta, del ser humano", declaró el jugador de 36 años.

Frederico Chaves Guedes concluyó su vínculo laboral con Cruzeiro desde febrero pasado y los rumores indicaban a que regresaría a Río de Janeiro, cuestión que se concretó este domingo.

El futbol de Brasil se encuentra suspendido desde el mes de marzo y, hasta el momento, no hay todavía una fecha concreta para su reanudación.