Argentino Ezequiel Garay molesto por su salida del Valencia

Después de dar a conocer su salida del Valencia, el defensa argentino Ezequiel Garay externó su molestia por cómo se dieron las cosas, pues la directiva mostró una versión muy diferente a lo que pasó.

El jugador de 33 años leyó una carta a través de sus redes sociales para indicar que hay una campaña de desprestigio en su contra, la cual ha sido creada desde la directiva del club.

“Me da mucha pena llegar a este punto, pero me veo obligado a hacerlo por la campaña de desprestigio que se está haciendo contra mi persona; y no me refiero a los medios. Me refiero a las personas de mi club que por lo visto tienen la intención de desacreditarme como profesional y como persona", mencionó vía Instagram.

El exelemento del Benfica de Portugal rechazó que el tema económico fuera el verdadero factor para que no se diera su continuidad con los “naranjeros” y aseguró que la propuesta de 2.7 millones de dólares fue inferior a lo que realmente le ofrecieron.

"Es injusto hacer ver que no me quiero quedar por dinero, porque el día que fiché por el Valencia descarté una oferta mucho más voluminosa", externó.

Ahora Marcelo Garay, quien debutó como profesional en 2004 con el Newell's Old Boys de Argentina, tendrá que buscar acomodo en la siguiente ventana de transferencias, aunque señaló a los dirigentes del equipo: "las mentiras son muy fáciles de creer, pero las verdades hay que demostrarlas y justificarlas".