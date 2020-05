Previo al juego de Champions, DT del Atalanta dice que tuvo COVID-19

El director técnico del Atalanta, Gian Piero Gasperini, declaró este domingo que previo al juego de vuelta de la Champions League ante el Valencia, él ya tenía algunos síntomas de COVID-19, aunque días después se confirmó la noticias tras realizarse la prueba.

Fue el pasado 10 de marzo que el Atalanta viajó a España para sellar su pase a los cuartos de final de la Champions, después de ganar 4-3 en la vuelta y con un marcador global de 8-4 ante los “naranjeros”.

“Hace unos días me hicieron las pruebas que me confirmaron que tuve la enfermedad (COVID-19). Recuerdo que el día antes del partido de Valencia estaba enfermo. Por la tarde, peor. Y cuando volvimos a Italia me sentía hecho pedazos", mencionó para la Gazzetta dello Sport.

El estratega de 62 años reconoció que vivió momentos complicados, pues los síntomas que padeció por el Coronavirus durante varios días le hicieron pensar en lo peor.

"En el banquillo tenía mala cara. Era el 10 de marzo y las dos noches siguientes apenas dormí. Me sentía en pedazos y cada dos minutos pasaba una ambulancia, parecía la guerra. Pensaba: ¿si voy al hospital, qué me pasará?", detalló.

Después de que la Seria A anunciara el regreso a la actividad para el 20 de junio, el timonel aseguró que está a favor de la reanudación del balompié, ya que es una forma de intentar regresar a la normalidad tras los meses complicados que vivió Italia durante ante esta pandemia.

“Algunos creen que volver al campo es inmoral después de lo que ha pasado y ante el riesgo de que vuelva a suceder. Pero es la única manera de volver a la normalidad", sentenció.

Antes de la suspensión del torneo de liga, los “oróbicos” marchaban en el cuarto lugar con 48 puntos, siendo superado por Juventus, Lazio e Inter.