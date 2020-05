Delantero argentino Franco Jara se despide de Pachuca

El atacante argentino de Pachuca, Franco Jara, dio a conocer que dejará la institución para probablemente militar en la Mayor League Soccer (MLS) a partir de la siguiente temporada.

“A pocas horas de partir para Dallas, no quería dejar de agradecer a través de mis redes, el enorme cariño que he recibido desde que llegue aquí hace 5 años; y que me voy repleto de grandes momentos vividos”, publicó en sus redes sociales.

Por otra parte, aseguró que le habría gustado despedirse frente a la afición que lo alentó durante un lustro; sin embargo, el COVID-19 impidió que terminara el campeonato sobre la cancha del Estadio Hidalgo.

“Aunque hubiera querido que las situaciones de despedida fueran de otra forma con la afición, con la gente, y rodeado de todo el afecto que sentí´ cada vez que pisaba el estadio de los tuzos”, agregó.

El sudamericano deja su nombre escrito en la historia del club más antiguo del futbol mexicano, luego de convertirse en el máximo artillero del mismo, superando a sus compatriotas Gabriel Caballero y Christian Giménez.