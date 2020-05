Esperan un milagro para que Monarcas se quedé en Morelia

El defensa ecuatoriano Gabriel Achillier confía que al igual que se salvaron del descenso en 2017, ocurra un milagro que permita la permanencia del equipo Morelia en esta ciudad y no se mude a Mazatlán.

“Hoy desgraciadamente no está en nuestros manos esta situación. Sólo les pido que tengan mucha fe, así como nos pudimos salvar del descenso, ocurrió un verdadero milagro, yo no descarto que ahora pueda ocurrir lo mismo”, dijo.

A través de un video que publicó en su redes sociales, afirmó que todos los involucrados deben estar muy fuertes y unidos, "llegué a Morelia en 2017 y de inmediato me enamoré de la ciudad y de la institución. Desde el primer día mis compañeros me hicieron sentir parte del grupo, toda la afición me apoyó en los momentos más difíciles, eso no podría olvidar lo nunca”.

El zaguero sudamericano lamentó por lo que atraviesa el equipo, pero sobre todo su gente, desde la que trabaja ahí, hasta los seguidores que siempre les han mostrado su respaldo.

“Soy Monarca de corazón, así me considero, lastimosamente me siento igual de desconcertado y triste. Me duele pensar que estamos a punto de perder algo que construimos entre todos, porque a un equipo no sólo lo forman los directivos, también los jugadores, cuerpo técnico, trabajadores en todas las áreas y por supuesto la afición”, sentenció.