A Sacaloni le gusta que la albiceleste vuelva a jugar en la “Bombonera”

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina de futbol, señaló que está de acuerdo en que el representativo “albiceleste” juegue una vez más en el estadio Alberto J. Armando la “Bombonera”, por la cercanía que hay con las tribunas.

"A mí, el presidente de la AFA (Claudio Tapia?) me preguntó si estaba de acuerdo con jugar en la Bombonera y yo le respondí que sí, que estoy de acuerdo. No es que quiero jugar solamente ahí o que es mi cancha favorita. Si por alguna decisión debemos ir a otro estadio, no hay problema", explicó.

El estratega indicó que uno de sus objetivos es que el futbolista sienta el respaldo de la gente en condición de local, para lo que necesita estadios con esas características.

“Intento imponer la filosofía de sentir el calor del público, que esté cerca del jugador”, declaró a una televisora internacional.

Cuestionado sobre por qué no había tomado en cuenta el estadio Antonio Vespucio Liberti el “Monumental”, explicó que no tiene esas condiciones que pretende.

"Hemos jugado en River (Plate) durante el proceso anterior y no hubo problema, ¿cuál es el problema? Ahora, si a mí me dan a elegir, me gusta sentir el calor del público”, sentenció.