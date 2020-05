Edwin Cardona desmiente posible fichaje con Boca Juniors

El mediocampista colombiano de Xolos de Tijuana, Edwin Cardona aclaró que son mentira los rumores que hablan sobre un posible cambio por su compatriota, Sebastián Villa, actual jugador de Boca Juniors.

“Nunca me han dicho nada, creo que es totalmente falso; de verdad, de corazón, nadie en este equipo se ha animado a decir nada, ni de Boca. Tampoco hubo un contacto con Sebastián, no sé cómo él está manejando sus cosas”, comentó para un medio cafetalero.

Finalmente, agregó que está tranquilo con el cuadro fronterizo, con quienes debe reportar el 8 de junio para llevar a cabo diversas actividades previas a la reanudación de la actividad futbolística.

"Yo hoy me debo acá, me tengo que presentar el 8 de junio a hacer los exámenes; en lo personal no me han dicho nada. Estoy tranquilo acá, no tengo idea de lo que están especulando en las redes sociales", sentenció.