Daniel Ricciardo admite que tuvo negociaciones para ir a Ferrari

Semanas después de haber firmado con la escudería McLaren para la campaña del 2021, el piloto australiano Daniel Ricciardo admitió que hubo interés por parte de Ferrari para llevarlo a Maranello y ser el sustituto del alemán Sebastián Vettel.

Ricciardo, quien actualmente está en su último año con Renault, reconoció que hubo negociaciones con la escudería italiana para ser el coequipero del monegasco Charles Leclerc, pero al final eso no sucedió y la escudería del "Cavallino Rampante" terminó por fichar al español Carlos Sainz Jr.

El oriundo de Perth, Australia, develó que no se siente preocupado ni desanimado por no ir a Maranello, por lo que está tranquilo con la decisión de ir a la escudería con sede en Woking, Inglaterra.

“Ha habido conversaciones desde hace años y han continuado hasta ahora. No lo voy a negar, pero obviamente nunca han llegado a buen puerto. Nunca he elegido sumergirme demasiado en ello. Todo el mundo dice que sería una buena opción con mi nombre y todo lo de alrededor, pero intento no involucrarme tanto emocionalmente en ningún tipo de situación”, expresó el australiano para CNN.

Finalmente, el expiloto de Red Bull confesó que no huba una razón en especial para dejar al equipo francés al finalizar este año, simplemente deseaba un cambio de aires, ya que, con McLaren, tenía conversaciones desde 2018.

"No hubo nada que viera en McLaren o en Renault que creara la necesidad de cambiar de equipo. Las conversaciones con McLaren se remontan incluso a antes del 2018. Obviamente, no es una decisión que se tome en una noche. Supongo que comparar a los dos equipos tampoco es justo”, sentenció.