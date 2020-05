Bernie Ecclestone estalla contra F1 por no contemplar un posible rebrote

El expresidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, arremetió contra la actual administración por tratar de salvar la temporada 2020 de la Fórmula 1, sin tomar en cuenta la posibilidad de un rebrote de casos positivos por COVID-19.

Para el británico, Liberty Media está haciendo las cosas de manera “errónea”, puesto que la temporada merecía cancelarse, ya que, ante la probabilidad de un rebrote, los países pueden decidir de último momento si se efectúa el Gran Prix o no, lo que arruinaría los planes del Gran Circo, provocando pérdidas millonarias.

“Pensé al principio que no debería haber campeonato este año. No depende de la Fórmula 1 decir qué va a pasar. Los gobiernos pueden decir fácilmente 'Lo sentimos en el alma, pero no puedes correr' y puede haber un segundo brote de este virus y que todo lo que se haya planeado de repente deba detenerse”, expresó Bernie para el diario británico Evening Standard.

El expresidente del Gran Circo admitió que la temporada de la Fórmula 1 está basada en la esperanza y no en las pruebas científicas, ya que por el momento no hay una vacuna que ayude a regresar a la “normalidad”.

“Esta temporada no es buena para nadie y el mayor problema que tienen es no saber cuándo va a acabar esto. Si alguien dijera que todo esto se va a acabar en septiembre u octubre, podríamos hacer planes, pero... ¿cómo puedes hacer planes? Lo único que tienes es la esperanza”, añadió.

Por otro lado, el británico, señaló que esta es una oportunidad de analizar la situación en la que se encuentra la F1 y buscar mejoras de raíz y no mediante la regulación del tope presupuestario, pues no aportaría mucho a la competencia.

“Hay millones de cosas que pueden hacerse mejor. La gente ve la F1 por la competición. No quieren ir a una carrera sabiendo quién va a ganar. Necesitan simplificar los coches. El motor que tienen es un verdadero hito de ingeniería, ¿pero al público le importa lo eficiente que es? Probablemente no. Sólo quieren una buena competición”, manifestó.

Finalmente, Ecclestone confesó que el recorte al límite presupuestario aprobado por la FIA, le parece “risible”, debido a que en su etapa como director de Brabham, lograron ganar varias carreras con un presupuesto menor al de Ferrari.

“Es una completa basura. Perdieron el tiempo discutiendo sobre cinco millones de euros, que es una pequeña parte del presupuesto, cuando hay otras cosas que deben hacerse. Cuando era dueño de Brabham, solíamos gastar mucho menos que Ferrari y no obstante, ganábamos. Ellos no”, finalizó.