Moisés Muñoz afirma que Monarcas ya es parte de la tradición de Morelia

Pese a que parece inminente que el futbol dejará a la ciudad de Morelia para mudarse a Mazatlán, el ex portero del cuadro michoacano, Moisés Muñoz, señaló que su deseo es que se mantenga porque este equipo es ya parte de la tradición de la entidad.

“Me gustaría que no se le quitara este equipo, esta imagen que tiene ya la ciudad, el estado realmente, es parte ya de la tradición de nuestro estado, de nuestra ciudad, no me gustaría, pero parece inminente”, admitió.

Explicó que más allá de que siempre ha sido aficionado del América, no puede evitar ese sentimiento hacia el cuadro “purépecha”, con el que inició su carrera.

“Definitivamente yo soy americanista, soy americanista desde pequeño. Siempre defendí los colores y los escudos de los equipos en los que jugué con mucho profesionalismo, con mucho cariño, amor, respeto hacia cada una de las aficiones, empezando por el que me vio nacer, que es Morelia”, declaró a Marca Claro.

Agregó que “es moreliano con mucho orgullo, como lo es también mi esposa, mis hijos, y los 11 años que estuve en esa institución realmente defendí al equipo a capa y espada".

Y subrayó que "lo hice en cada partido, lo hice en cada entrenamiento, con mucho profesionalismo y me olvidé por completo en ese momento, en esos años en que estuve en Morelia”.

“Al América, solamente los veía como rivales y quería ganarles siempre, para mí era sumamente importante ganarle al América cada vez que jugué contra este equipo”, sentenció.