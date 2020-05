Portera Amaia Peña regresa al Athletic Club

La portera española Amaia Peña regresará al equipo femenil del Athletic Club después de su paso por el futbol universitario de Estados Unidos para cubrir la baja de Ainhoa Tirapu.

El equipo leonés anunció este martes que la guardameta firmó hasta junio de 2022 y destacó que se trata de una de las jugadoras que personifican el presente y el futuro de la institución.

“Es una portera que buena con una buena envergadura que le permite dominar el juego aéreo. Es ágil bajo palos y tiene gran intuición en los uno contra uno”, agregó el comunicado.

La oriunda de Getxo aceptó que sentía “la espinita” de jugar en casa, por lo que se mostró contenta por regresar al club en el que comenzó su formación y aseguró que llega muy motivada.

“No veo el momento de ponerme las botas y ponerme a trabajar. El juego en Estados Unidos es más físico y cuando llegué no estaba acostumbrada a esa dinámica. El reto me ilusiona mucho, tengo muchas ganas y si se me dan minutos los aprovecharé al máximo”, dijo Peña en un video.

La primera etapa de la portera en el Athletic fue en la temporada 2014/2015 con el segundo equipo y disputó 37 partidos hasta que salió a la Universidad de Pittsburgh para compaginar su carrera deportiva con los estudios en Marketing y Cadena de Suministros.

Con las Pitt Panthers de la Conferencia Costa Atlántica (ACC, por sus siglas en inglés), la futbolista de 21 años de edad aseguró la titularidad y recibió llamados a las categorías inferiores de la selección española.