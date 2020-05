Levante femenil anuncia la baja de ocho jugadoras

El equipo femenil del Levante sufrirá varios cambios de cara a la temporada 2020/2021, pues este martes anunció que Nerea Pérez, Laura Gutiérrez, Sonia Bermúdez, Maitane López, Marta Corredera, Ivana Andrés, Gemma Gili y Sandra Torres no seguirán en el club.

A través de un comunicado la institución dio a conocer las bajas y deseó suerte a todas las jugadoras en sus próximos proyectos tanto profesionales como personales, ya que en el caso de Gutiérrez, se trata del final de su carrera como futbolista.

“El Levante UD desea agradecer a las futbolistas que no seguirán vinculadas al club la próxima temporada su compromiso, profesionalidad e implicación, así como el respeto y cariño que han demostrado hacia la entidad”, manifestó la escuadra azulgrana en el texto.

Mejor conocida como “Guti”, Laura Gutiérrez explicó en sus redes sociales que decidió poner fin a su trayectoria en las canchas a los 26 años de edad después de meditar durante un largo tiempo y agradeció a quienes la apoyaron desde su infancia, en su debut con el Barcelona y en su paso por el Levante.

“Solamente tengo palabras de agradecimiento a todas esas personas que han estado a mi lado, en especial en este último. Me acogieron con 19 años y he podido disfrutar durante siete temporadas de este gran club. Se termina una etapa en mi vida y empieza otra con nuevas ilusiones, nuevos retos y no muy lejos de aquí”, redactó.

Nerea Pérez formó parte del club granota durante ocho años, pero aceptó en una carta que la última temporada fue complicada en lo personal y se despidió “con la conciencia tranquila y orgullosa” por haber dado todo por la camiseta a pesar de las circunstancias.

“Es un momento difícil y con muchas emociones diferencias. A mis compañeras gracias por haberme hecho sentir tan querida y apoyada. Cierro una etapa para comenzar un nuevo desafío tanto profesional como personal, con muchas ganas e ilusión de poder demostrar lo mejor de mí”, aseguró la oriunda de Benidorm, España.

La renovación en el plantel del Levante llega luego de una temporada en la que el equipo lució en los primeros lugares de la Liga, pues terminó tercero con 45 puntos, cinco detrás del Atlético de Madrid y 14 menos que el Barcelona.