Basaguren y su lugar en la historia de las Copas del Mundo

En los anales de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) hay un lugar reservado para el mexicano Ignacio Basaguren, quien fue el primer jugador que entró de cambio para marcar un gol en una Copa del Mundo, hecho que ocurrió en México 70.

El 7 de junio de 1970, la selección mexicana se midió ante su similar de El Salvador, en el segundo partido del Grupo A, Basaguren anotó y colaboró en la primera victoria de México en esa competencia.

“Resultó que por cosas increíbles que siempre agradeceré a (Raúl) ‘La Araña’ Magaña, portero de El Salvador, que le dio por salir jugando por izquierda con el control del balón, pero lo copa Javier Valdivia cerca del tiro de esquina y viene un rebote al área donde estoy yo”, señaló.

En entrevista para Notimex, Basaguren con memoria fotográfica recordó que en ese momento observa la jugada “y cuando viene el balón hacia mí pensé todas estas cosas, les voy a presumir de la velocidad de pensamiento”.

“‘Si controlo la pelota se va a rehacer la defensa, si tiro en la portería y va a la portería es gol porque mi última concepción del juego era que no había gente en la portería’, eso lo intuye uno”, destacó.

Ante esta situación, el entonces jugador del Atlante afirmó que la mejor opción que encontró fue “darle el efecto correcto que es hacia la portería, pero no se lo podía dar por cómo estaba parado. Entonces dije le voy a dar el efecto contrario, tiré a gol sin ver la portería ¿y que creen? Le atiné”.

“Ahora que veo la repetición me doy cuenta que un defensa se barrió y quedó muy cerca del balón, entonces toda la concepción de ese momento fue de una precisión extraordinaria”, rememoró.

Tras lograr la anotación, Basaguren indicó que antes que nada felicitó al “Cabo” Valdivia por haber hecho presión para recuperar el esférico.

“Consideré que él hizo la mitad de ese gol, después la gente me pregunta que sentí y la verdad es que nada porque estamos acostumbrados a meter goles y a tratar de hacer lo mejor en cada partido”, expresó.

Dejó en claro que “una cosa es el gol que marqué y después las emociones que sentí porque es mi tarjeta de presentación en el mundo del deporte, para mí fue importantísimo ese gol, con la coincidencia que fui el primer jugador que entrando de suplente en un mundial metí un gol”.

“Yo tengo en los anales de FIFA un lugar, el cual no es muy honroso porque hay que reconocer que yo era suplente y eso no me gusta, pero estoy en los libros y una vez un reporte español se enteró de eso y me hizo un reportaje de dos planas, que se me hizo en excesivo, pero uno se deja querer”, explicó entre risas.

El Rey del Madruguete

Este logro histórico se dio gracias a otra acción en la que Basaguren fue innovador y por lo que fue nombrado “rey del madruguete”, acción que llevó a cabo en un partido de preparación y que le ayudó a ganarse un sitio dentro de los elegidos por el técnico Raúl Cárdenas.

“Fue un partido contra Perú en el estadio de Lima en el que marqué un gol de ‘madruguete’, el cual no existía dentro de los anales del futbol, no había un antecedente de lo que era este tipo de gol”, acotó.

Explicó que “en esa ocasión los jugadores peruanos reclamaron, el público abucheó porque no tenía idea de lo que sucedió, el árbitro dudo, no sabía si era legal o no, mis compañeros nunca me fueron a abrazar, porque yo dije ‘este es gol y no me lo quitan’, nadie me abrazo, fui a la banca y Cárdenas se hizo menso”.

“El árbitro tardó como 50 segundos en dar por bueno el gol y desde ahí soy el “padre” del madruguete, pero esa jugada mostró mi concentración e inteligencia para jugar, que me ayudó a consolidarme en un puesto para el Mundial del 70”, sentenció.