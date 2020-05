Gareth Bale defiende su pasión por jugar golf

El delantero galés Gareth Bale defendió este martes su pasión por jugar golf en sus tiempos libres y dijo no entender las críticas que constantemente recibe de la prensa española y la propia afición de su actual club, el Real Madrid, por practicar este deporte.

"Muchos tienen problemas con que yo juegue al golf. No sé la razón, porque he hablado con los médicos y no pasa nada. Sobre todo los medios de comunicación, que creen que no es bueno para mí. Ellos dicen que debería estar descansado porque puede causar problemas y lesiones", explicó durante su participación en un podcast.

El ex Tottenham, de 30 años de edad, aseguró que su molestia hacia los negativos comentarios en su contra se debe a que otros deportistas de talla mundial también practican golf y nunca han sido vistos de mala manera por los fanáticos de otros países.

"En Estados Unidos la gente juega golf. Por ejemplo, conozco a Steph Curry, que incluso puede jugar la misma mañana de los partidos. Aquí (España) si juego dos días antes de cualquier encuentro, la gente se pregunta qué estoy haciendo", agregó.

Para Bale, cuatro veces ganador de la UEFA Champions League, entre otros títulos, el resultadismo es una mala práctica que caracteriza al futbol moderno y lamentó que la afición valore el rendimiento de un jugador sólo por su cifra de goles o asistencias.

"El futbol está basado en resultados y ese es el problema. Puedes jugar genial y no marcar en cinco partidos hará que la gente diga que estás pasando por una mala racha. A la gente sólo le gustan los goles y las asistencias. A veces juego fatal, pero meto dos goles y piensan que hice un gran partido. Mientras juegue lo mejor que pueda, estaré contento", sentenció.