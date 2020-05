Sergio Agüero se quedará en el City hasta que acabe su contrato

Hernán Reguere, representante del delantero argentino del Manchester City, Sergio Agüero, descartó que su cliente esté pensando en salir de su actual equipo antes de concluir su contrato en 2021.

Con esta declaración, Reguere terminó con los rumores que colocan al “Kun” en el Inter de Milán tras la posible salida de su compatriota, el delantero Lautaro Martínez, a quien se le vincula con el FC Barcelona para la próxima temporada.

"Sergio tiene un contrato con el Manchester City hasta 2021, no hay ninguna posibilidad de que se vaya antes, después ya se verá; no he hablado con el Inter. El motivo es simple: Agüero está muy a gusto en el Manchester City y no tiene ninguna intención de cambiar de equipo", comentó para un medio italiano.

Asimismo, la posibilidad de que el máximo anotador del Manchester City emigre de nueva cuenta a Argentina para retirarse en Independiente se mantiene intacta.