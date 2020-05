James Harden quiere regreso de NBA siempre y cuando sea seguro

El escolta de los Rockets de Houston, James Harden, se encuentra ansioso porque se pueda reanudar la temporada 2019-20 de la NBA, pero concuerda con sus compañeros que la posibilidad de regresar a las duelas tiene que ser seguro para todos.

"Quiero que sea seguro. Quiero que sea entretenido para los fans y los jugadores puedan salir y competir. Tan pronto como podamos seguir con esto, estaré listo para comenzar. Siento que la mayoría de los jugadores piensan lo mismo", declaró para un medio local.

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) confirmó que se encuentra en negociaciones con Disneylandia para concluir la temporada en Orlando, por lo que los próximos días podrán ser claves para que se dé algún anuncio oficial.

Mientras tanto, el MVP de la campaña 2018-19 manifestó que se encuentra ejercitándose en casa y lo ha podido realizar gracias al sofisticado equipo de trabajo con el que cuenta.

"He estado haciendo mucho cardio. Tengo cintas de correr en mis casas, pesas y todo tipo de cosas útiles. Realmente no me ha afectado como a muchos otros jugadores".

Con respecto al documental “The last dance”, Harden destacó que se ha podido contemplar cómo los grandes jugadores, como Michael Jordan, han podido alcanzar sus metas. "Simplemente no puedo parar de verlo. Quiero ver los detalles y las particularidades, soy un competidor y quiero ver por lo que estaban pasando esos tipos".